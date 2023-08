V-Guard Industries Limited est une société basée en Inde qui fabrique, négocie et vend des produits électroniques. Les segments de la société comprennent l'électronique, l'électricité et les biens de consommation durables. Le segment électronique de la société comprend des stabilisateurs de tension, des systèmes numériques d'alimentation sans interruption (ASI) et des onduleurs solaires. Le segment des produits électriques comprend les câbles de câblage domestique, les pompes, les appareillages de commutation et les interrupteurs modulaires. Le segment des biens de consommation durables comprend les ventilateurs, les chauffe-eau, les appareils de cuisine et les refroidisseurs d'air. Les produits de la société comprennent des stabilisateurs de tension, des onduleurs, des batteries d'onduleurs et des onduleurs, des chauffe-eau électriques, solaires et à pompe à chaleur, des fils et des câbles, des ventilateurs, des appareils de cuisine, des systèmes d'énergie solaire, des pompes, des appareillages de commutation domestiques, des interrupteurs modulaires, des refroidisseurs d'air, des purificateurs d'eau et des épurateurs d'eau. Sa gamme de ventilateurs comprend des ventilateurs de plafond, des ventilateurs de table, des ventilateurs sur pied, des ventilateurs muraux, des ventilateurs d'extraction et d'aération, etc.

Secteur Equipements et composants électriques