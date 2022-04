CombiMiwell de V-ZUG: deux multitalents pour d'excellents résultats

V-ZUG a complètement remanié sa gamme de fours à micro-ondes. Le modèle Miwell-Combi XSL a été complété par le nouveau CombiMiwell V4000 45, qui possède des fonctionnalités pratiques et des modes combinés permettant de réchauffer et de cuire. Les fonctions PizzaPlus, Décongélation, Gril et Gril-chaleur tournante, par exemple, offrent d'excellents résultats. EasyCook et la touche favoris rendent l'utilisation particulièrement simple et intuitive. Le CombiMiwell V2000 38 complète les deux appareils existants Miwell-Combi HSL et Miwell HSL. Haut de 38 cm, l'appareil propose deux modes de cuisson: un fonctionnement en simple micro-ondes et un mode combiné qui associe gril à air chaud et micro-ondes. Cette combinaison permet de bien dorer les plats tels que les lasagnes ou les gratins. La décongélation et la touche favoris permettent d'obtenir des résultats optimaux de manière intuitive. Les nouveaux fours à micro-ondes de l'Excellence Line s'intègrent harmonieusement dans toutes les cuisines grâce à leur façade miroir noire ou Platinum et leur panneau de commande uniforme. Ils peuvent ainsi être combinés avec un four à vapeur, un four traditionnel, une machine à café automatique ou un WineCooler.