V ZUG : «Identifier les opportunités et adapter notre usine»

Publié le 4 février 2022 de V-ZUG Redaktion - Aline à Swiss Made

Fabrication d'un réfrigérateur toutes les 53 secondes: Edin Muslic, Senior Strategy Manager, doit veiller à ce que la chimie opère entre les machines à Sulgen.

Quelle est la différence entre un colibri et un dinosaure? Les dinosaures ont disparu. Le colibri, lui, vit toujours, car il a développé un bec qui lui permet d'aspirer le nectar des fleurs. Edin Muslic aime établir des parallèles entre la nature et le monde des affaires: «L'évolution a révélé que ce n'était pas forcément les plus grands et les plus forts qui s'imposaient. Ce qui importe, c'est de savoir s'adapter aux changements de conditions.» Cette métaphore du colibri, cette vision, il l'applique également à la société V-ZUG Technologie de Réfrigération SA. «Avec notre volume de production de 75 000 réfrigérateurs par an, qui est dérisoire, nous constituons une exception. Mais comment parvenons-nous à rivaliser avec les géants du secteur?» Le Bosnien répond lui-même à sa question: «En restant flexible, en identifiant les opportunités et en adaptant notre usine.»

Le Senior Strategy Manager chapeaute l'ambitieux projet Sulgen depuis plus de cinq ans. C'est lui qui a conçu l'aménagement de la nouvelle usine. Acquisition et introduction d'installations de production, d'équipements et de lignes de production pour le prémontage, le montage ou les installations de moussage font partie de ses responsabilités. En d'autres termes: Edin Muslic est la tête pensante derrière le nouveau site de production de réfrigérateurs à Sulgen.

Ingénieur mécanique de formation, il a rejoint V-ZUG à Arbon en 2013. «A l'époque, j'amenais avec moi 3000 cartes de visite et presque 30 ans d'expérience dans le secteur des réfrigérateurs.», dit en souriant ce père de deux enfants, aujourd'hui adultes. Après avoir terminé ses études en 1985, il a remporté un concours pour étudiants dans les disciplines de la thermodynamique et de la statique, ce qui lui a ouvert les portes de fabricants d'appareils électroménagers du sud-est de l'Europe, tournés vers l'international. «J'ai débuté en tant que jeune ingénieur avant d'évoluer au poste de responsable technique et enfin d'être promu General Manager.» Il est donc arrivé à Sulgen fort d'un savoir-faire pluridisciplinaire de plusieurs années, et donc parfaitement à même d'assurer la planification et la mise en place de la production. Génie mécanique, refroidissement, mousses de polyuréthane ou conditionnement sous-vide: autant de spécialités qui n'ont plus de secrets pour lui. Il dispose en outre d'une vaste expérience en gestion d'entreprise, management, assurance-qualité, gestion de la chaîne d'approvisionnement et gestion des ventes.

Le nouveau site de production à Sulgen est synonyme de plus d'efficacité, de fiabilité et de qualité, sans oublier l'innovation, afin de développer les réfrigérateurs du segment haut de gamme et de susciter l'enthousiasme des client-e-s. «Le principal défi est de réussir la synchronisation entre les machines des différents fournisseurs, eux-mêmes provenant de divers pays», explique Edin Muslic. Une tâche est assignée à chacune des machines: l'une fabrique les portes, une autre les évaporateurs, etc. Tous ces modules composent les pièces d'un puzzle. «C'est comme dans un orchestre, où chacun joue sa partition, mais où les musiciens doivent tous être en harmonie les uns avec les autres.» Edin Muslic, 58 ans, sourit: «Moi mon rôle, c'est de veiller à ce que la chimie opère entre les machines.»

Innovation, évolution: telles sont les valeurs qui lui sont chères. Dès lors que l'on combine l'ingénierie avec la construction d'installations, le bon choix de produits et de composants, le design et l'installation, de nouvelles solutions peuvent voir le jour. Ainsi, V-ZUG Technologie de Réfrigération SA fait partie des leaders dans le domaine des techniques de refroidissement. Mais l'expert garde toujours une vision d'ensemble: c'est un système de contrôle des processus finement élaboré qui assure une production d'ensemble bien coordonnée. L'efficacité et la capacité, c'est-à-dire la cadence de l'ensemble, sont vraiment impressionnants, puisque la fabrication d'un seul compartiment réfrigérateur en mousse de polyuréthane ne prend que 53 secondes. C'est une valeur indicative, qui sert de référence à l'ensemble du système. Les étapes de fabrication qui prennent plus de temps sont subdivisées. Ainsi, lorsqu'une tâche spécifique nécessite plusieurs minutes sur la chaîne de montage, la réalisation est répartie sur plusieurs postes.

Edin Muslic, Senior Strategy Manager

Edin Muslic fait chaque jour la navette entre Arbon, où il réside, et Sulgen. Là, il dispose d'un bureau improvisé dans la halle de production. S'il met son expertise au service de la nouvelle génération de réfrigérateurs V-ZUG, il anticipe déjà la suivante: «Nous avons conçu notre architecture d'automatisation pour répondre aux attentes de l'industrie 4.0. La mise en réseau intelligente des machines peut être une prochaine étape d'évolution.»

La production démarrera à Sulgen à partir de 2022. Le projet de planification complexe dirigé par Edin Muslic sera alors provisoirement terminé. Comment compte-t-il s'adapter aux nouvelles conditions? A l'avenir, il souhaiterait trouver un juste équilibre lui permettant de concilier sa passion pour le business des réfrigérateurs et ses loisirs. S'il ne joue plus au basket de manière intensive durant son temps libre, il s'adonne volontiers à la cuisine. Edin Muslic n'a jamais planifié sa carrière à l'avance. Mais il a su saisir les opportunités qui se présentaient à lui, et la chance lui a souri. «Si de nouveaux projets intéressants voient le jour, nous ne serons certainement pas pris au dépourvu.» N'avait-il pas dit au préalable: «Entre V-ZUG et moi, la complémentarité est parfaite.»

