V ZUG : «Le bon matériel, au bon moment, au bon endroit»

Rodolfo Proietto dirige le déménagement de V-ZUG Technologie de Réfrigération SA d'Arbon à Sulgen. Actuellement, il coordonne les deux sites. L'objectif: livrer les clients sans interruption.

Si la production de réfrigérateurs est maintenue sans interruption alors que l'installation de formage des contre-portes est à l'arrêt pendant sept semaines, c'est que Rodolfo Proietto ne s'est pas trompé dans ses calculs. Ce Senior Project Manager de 59 ans est responsable de la gestion du déménagement d'Arbon à Sulgen. Certes, dans la nouvelle usine de Thurgovie, les installations ont été en majeure partie renouvelées. Mais deux gros éléments doivent quand même être déménagés depuis Arbon: l'installation de thermoformage pour les compartiments internes et la paroi latérale des contre-portes, ainsi que celle pour les portes extérieures, de même que l'ensemble de la fabrication d'évaporateurs.

Rodolfo Proietto, Senior Project Manager

«Bien entendu, il ne s'agit pas simplement d'emballer et de déballer nos meubles», explique en riant Rodolfo. Le transfert du site de V-ZUG Technologie de Réfrigération SA est plus complexe que cela. Au préalable, il faut veiller à produire suffisamment de pièces pour couvrir la période de transition de plusieurs semaines pendant laquelle les installations seront démontées et remises en service sur le nouveau site. Ce sont là les tout premiers calculs réalisés par Rodolfo Proietto: combien de contre-portes, de compartiments internes, de portes extérieures et de réfrigérateurs prêts à l'emploi doivent être disponibles en entrepôt? «Je me suis un peu arraché les cheveux pour arriver aux bons chiffres, concède-t-il en souriant. Car toutes les pièces doivent être disponibles en réserve, afin que nous puissions maintenir la production et honorer toutes les commandes.»

Par ailleurs, il faut trouver de la place pour entreposer 20 000 contre-portes, 12 000 compartiments internes et diverses quantités de 30 modèles de portes extérieures. Ce fut le deuxième calcul du chef de projet: déterminer la surface nécessaire en mètres carrés pour louer des locaux d'entreposage supplémentaires.

Pour mener à bien ce projet, il faut une grande connaissance des processus de production, de planification et d'approvisionnement. Rodolfo Proietto est l'homme de la situation: en 2004, il a rejoint Forster Kühltechnik AG, rachetée en 2013 par V-ZUG. Après une longue carrière dans le secteur de la technologie à haute fréquence, notamment pour les antennes radio, ce technicien originaire d'Herisau a décidé de se reconvertir à la technologie de réfrigération. Chez V-ZUG Technologie de Réfrigération SA, il dirigeait récemment l'ensemble de la production et de la logistique.

Avec un plan de déménagement élémentaire, le changement de site aurait été compliqué: «Il faut que le bon matériel soit disponible au bon moment partout où on en a besoin». Pendant la période de transition, des installations fonctionnent en parallèle à Sulgen et à Arbon. Le chef de projet doit être constamment au fait de la situation sur les deux sites. Il doit coordonner la production des uns et des autres. Ainsi que planifier le déclenchement des ordres d'achat de matériel à Arbon et la mise en place de capacités. Car il s'agit de mettre à disposition du matériel en vue du lancement de la production dans la nouvelle usine de Sulgen.

Pendant ses loisirs, après tous ces efforts de planification mentale, ce père de deux garçons adultes veille également à rester en bonne forme physique: il court régulièrement, c'est important pour son équilibre. Auparavant, il a longtemps pratiqué le badminton et été membre du club de gymnastique d'Herisau.

Rodolfo Proietto, Senior Project Manager

A partir du milieu du mois de décembre 2021, les modèles de réfrigérateur de la ligne Arctic seront entièrement produits à Sulgen. Parallèlement, deux nouvelles lignes seront lancées. Pour chacune d'entre elles, les cotes doivent être corrigées, et l'assurance-qualité doit valider les plans. A partir de fin février 2022, tous les appareils seront fabriqués à Sulgen. Le site d'Arbon pourra alors être fermé.

Depuis plusieurs mois, déjà, les collaborateurs demandent régulièrement quand ils pourront démarrer le travail à Sulgen. Ils sont pour la plupart très impatients de rejoindre leur nouveau lieu de travail. Car dans la nouvelle usine, tout sera neuf, les postes de travail seront ergonomiques, et ils pourront donc fournir la même performance avec moins d'efforts. Rodolfo Proietto est fier de son travail: «Contribuer à organiser entièrement une nouvelle usine, on ne fait pas ça tous les jours. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, si on a de la chance.»

Fin février, le projet de déménagement sera bouclé. Mais le chef de projet n'aura pas pour autant achevé sa mission: il faudra encore optimiser les déroulements et processus de fabrication à Sulgen. «Nous repartons de zéro. Tous les déroulements sont nouveaux. Notre production sera plus efficace, avec de nombreuses tâches automatisées. Les déplacements seront minimisés, et les postes de travail, ergonomiques - mais pour cela, les collaborateurs devront apprendre de nouveaux gestes. Cette nouvelle organisation sera constamment analysée et optimisée», explique Rodolfo.

Quand tout sera en place, Rodolfo pourra se consacrer à son prochain projet, privé celui-là: un grand voyage. Car c'est là une autre activité qu'il affectionne. Il aimerait retourner en Australie, un pays qui le fascine par ses paysages et sa population. Mais là, il ne sera plus seul maître à bord, précise-t-il en riant: la gestion de projet sera collective, en famille.

