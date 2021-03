V-Zug a étoffé ses ventes et amélioré sa rentabilité en 2020

Données financières CHF USD EUR CA 2020 556 M 601 M 504 M Résultat net 2020 35,0 M 37,8 M 31,7 M Tréso. nette 2020 61,8 M 66,7 M 56,0 M PER 2020 14,0x Rendement 2020 - Capitalisation 579 M 625 M 525 M VE / CA 2020 0,93x VE / CA 2021 0,93x Nbr Employés 1 963 Flottant 53,7% Graphique V-ZUG HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique V-ZUG HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 95,00 CHF Dernier Cours de Cloture 90,00 CHF Ecart / Objectif Haut 5,56% Ecart / Objectif Moyen 5,56% Ecart / Objectif Bas 5,56% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Peter Spirig Chief Executive Officer Adrian Ineichen CFO & Head-Segment Real Estates Oliver Riemenschneider Chairman Stephan Keller Chief Technology Officer Max Herger Operations Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) V-ZUG HOLDING AG 1.93% 633 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 15.80% 31 457 KINNEVIK AB -1.84% 13 455 LIFCO AB (PUBL) 9.63% 9 223 SOMFY SA 4.33% 5 925 DUBAI INVESTMENTS PJSC 11.03% 1 887