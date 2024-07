Zurich (awp) - V-Zug affiche un repli des ventes sur les six premiers mois de l'année. Le fabricant zougois d'électroménager est cependant parvenu à améliorer sa rentabilité grâce à des mesures d'économie.

Le chiffre d'affaires a reculé de 4,7% à 284,1 millions de francs suisses, indique le groupe vendredi dans un communiqué. Le résultat opérationnel (Ebit) a de son côté bondi de 71,9% à 8,8 millions et la marge afférente est passée de 1,7% à 3,1%. Le bénéfice net a quant à lui doublé à 8,7 millions.

Ce repli des recettes est attribué principalement à une baisse du volume des ventes de son principal partenaire commercial en Amérique du Nord, OEM, sous l'effet d'un déstockage. La dynamique a par ailleurs été faible en Allemagne. Dans ce contexte, les ventes sur les marchés internationaux se sont nettement repliées, passant de 60,8 millions à 43,6 millions.

Sur le marché domestique en revanche, son principal débouché, le chiffre d'affaires a progressé de 1,3% à 240,5 millions, bénéficiant d'une progression continue des entrées de commandes.

Dans le même temps, V-Zug est parvenu à diminuer ses coûts, tout en améliorant ses capacités de production. Le groupe a en outre bénéficié d'un effet unique lié à une participation aux excédents de la caisse de pension chiffré à 1,8 million. En fin de compte, ses résultats et ses marges se sont étoffées.

La performance est ressortie supérieure aux attentes des analystes. Le consensus établi par l'agence AWP anticipait un chiffre d'affaires de 281,2 millions. L'Ebit et le bénéfice net étaient attendus respectivement à 7,1 millions et 6,2 millions, tous deux cependant dans une fourchette large.

La tendance devrait se poursuivre ces six prochains mois, la hausse des entrées de commandes, associées aux mesures de diminution des coûts est "de bon augure pour le second semestre". Le groupe table ainsi pour l'ensemble de 2024 sur une progression des volumes, des recettes et des bénéfices en glissement annuel.

V-Zug annonce par ailleurs compter un nouveau membre à sa direction générale. Depuis le début du mois, Wolfgang Schroeder occupe le poste de responsable technologique du groupe.

rr/al