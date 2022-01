Valoriser plutôt que recycler: pour un développement plus durable et pour la bonne cause

Publié le 19 janvier 2022 de V-ZUG Redaktion - Aline à Swiss Made

Ils ont recherché des solutions, trouvé des idées et mis sur pied des projets d'avenir. Dans le cadre de notre Talents Project, qui a lieu tous les deux ans, dix talents V-ZUG se sont investis avec beaucoup de passion dans trois projets prometteurs pour un futur plus durable et plus innovant chez V-ZUG. Nous avons suivi l'un de ces projets dans sa phase finale.

Qu'advient-il des nouveaux appareils V-ZUG qui sont renvoyés en raison d'un défaut ou d'une imperfection? Mauro Odoni, Daniel Spiess et Susanne Messingschlager se sont penchés sur cette question. En effet, chaque année, des appareils doivent être repris pour des raisons techniques. «Il peut s'agir d'éraflures ou de décolorations sur les appareils que la cliente ou le client n'accepte pas. De tels défauts sont très simples à réparer, de sorte qu'on offre une seconde vie aux appareils», explique Mauro Odoni, collaborateur du projet et Head of HR BP & HR Services chez V-ZUG. «Pour ces appareils, nous avons essayé de trouver une solution durable dans le cadre du Talents Project.»

Avec les deux techniciens de service de V-ZUG, l'équipe de projet prend donc la direction du canton de Lucerne. Plus précisément du foyer de jeunes de Bad Knutwil. L'institution socio-pédagogique se situe un peu en retrait, nichée au cœur d'une nature idyllique, entourée de fermes. Depuis près de 100 ans, elle est chargée de la mise en œuvre de mesures civiles et pénales concernant des jeunes hommes présentant des troubles du comportement sévères, âgés de 14 à 25 ans. «Les jeunes reçoivent ici une chance d'obtenir un diplôme officiel et de suivre une formation professionnelle afin d'assurer leur avenir», explique Gilbert Henzen, chef du service Finances et administration du foyer de jeunes de Bad Knutwil.

Les jeunes résident ici dans plusieurs bâtiments. Chaque étage abrite un groupe de neuf jeunes, avec une grande table pour les repas, une cuisine et un séjour. «Les jeunes doivent se faire à manger tout seuls le soir et le week-end. C'est pourquoi la cuisine est utilisée quotidiennement ici», explique Koni Kiener, responsable de la maintenance au foyer. «Il faut évidemment un vrai réfrigérateur bien spacieux», explique-t-il en riant. Les deux techniciens de service de V-ZUG ont bien fait de venir avec un nouveau modèle et remplacent le vieux réfrigérateur par le nouveau CombiCooler V4000. «Ce réfrigérateur nous a par exemple été renvoyé par un cuisiniste qui l'avait présenté dans un salon, car il ne pouvait plus le vendre à titre d'appareil neuf.» On a alors recherché une solution pour les appareils de seconde main de ce type. Autrefois, on démontait les différentes pièces pour les recycler. Lorsqu'on corrige les petits défauts, on peut réutiliser l'ensemble de l'appareil. «Nous avons décidé de donner certains de ces appareils faciles à réparer à des institutions sociales et à des organisations à but non lucratif. Nous avons entre autres demandé au foyer de jeunes de Bad Knutwil s'il avait besoin d'un nouveau réfrigérateur», déclare Mauro Odoni.

Pour Daniel Bleisch, technicien en chef Fullservice, et Marco Walker, du service technique, ce remplacement est une broutille. En quelques manipulations, l'ancien réfrigérateur est retiré et le nouveau CombiCooler V4000 installé. La joie du responsable de secteur du foyer de jeunes est grande: «J'apprécie énormément le fait que ce projet ait pu aboutir. Pour une institution sociale, ce n'est pas toujours facile au niveau financier. Nous nous réjouissons donc d'autant plus de l'engagement de V-ZUG SA. C'est un soutien important pour nous», déclare Gilbert Henzen. Mauro Odoni et son équipe se réjouissent également que ce projet ait vu le jour. «D'abord, nous sommes très heureux d'avoir pu aider le foyer de jeunes. Ensuite, en tant qu'entreprise, cela nous permet de valoriser judicieusement nos modèles de seconde main et de leur donner une deuxième vie. Enfin, cela profite aussi à l'environnement», ajoute Mauro Odoni. Le projet est amené à se développer à l'avenir. L'objectif est que les institutions qui en ont besoin se fassent connaître auprès de V-ZUG. Mais pour commencer, les neuf jeunes peuvent profiter de leur nouveau CombiCooler. Il sera là pour apaiser leurs tiraillements d'estomac à la sortie des cours.

