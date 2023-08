V2 Retail Limited est une entreprise de vente au détail. La Société est engagée dans la vente au détail de vêtements, de textiles, d'accessoires et de produits de consommation durables en Inde. La société exerce les activités de négociant, concessionnaire, agent, distributeur, expéditeur, consignataire, détaillant, travail à façon, teinturier, fileur, tisseur, finisseur, teinturier, tailleur et drapier, et coupeur de vêtements. Elle est également engagée dans l'importation et l'exportation de tous les vêtements pour hommes, femmes et enfants. La société est également engagée dans la vente au détail de produits, tels que des vêtements et des articles ménagers. La société propose un portefeuille de produits, notamment des vêtements et des articles non vestimentaires. Elle vend des produits prêts à l'emploi et d'autres biens de consommation, tels que des chaussures, des jouets, des jeux, des sacs à main, des cosmétiques, des articles d'ameublement, des produits de décoration et des articles de sport. La société possède 102 magasins en Inde. Ses marques incluent One Human, Glamora, Godspeed, ebellia, Herrlich, No War, et Honey Brats. V2 Smart Manufacturing Private Limited est la filiale de la société.

Secteur Détaillant habillement et accessoires