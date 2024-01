V2X, Inc. est un fournisseur de solutions de missions critiques et de soutien aux clients du secteur de la défense dans le monde entier. La société propose un ensemble complet de solutions intégrées et de services essentiels sur les marchés des opérations et de la logistique, de l'aérospatiale, de la formation et de la technologie à des clients de la sécurité nationale, de la défense, du secteur civil et de l'international. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de trois grands secteurs d'activité : Aerospace Solutions, qui fournit l'ingénierie, les installations et le personnel qualifié nécessaires pour soutenir les systèmes et les plateformes du berceau à la tombe ; Advanced Technology, qui comprend la conception, l'intégration et l'installation de systèmes complexes à capteurs multiples pour la sécurité des frontières et la protection des infrastructures critiques aux États-Unis et à l'étranger, et Global Mission Training and Sustainment, qui fournit aux clients gouvernementaux une capacité de cycle de vie complet à travers le spectre des solutions de formation et de soutien pour la logistique, le soutien des infrastructures et les opérations de contingence.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense