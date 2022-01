Vacasa, Inc. : Oppenheimer optimiste sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 877 M - 774 M Résultat net 2021 -148 M - -130 M Tréso. nette 2021 334 M - 294 M PER 2021 -8,00x Rendement 2021 - Capitalisation 1 684 M 1 684 M 1 485 M VE / CA 2021 1,54x VE / CA 2022 1,22x Nbr Employés 2 500 Flottant - Graphique VACASA, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 7,84 $ Objectif de cours Moyen 12,50 $ Ecart / Objectif Moyen 59,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Matthew Roberts President, Chief Executive Officer & Director Jamie Cohen Chief Financial Officer Craig Smith Chief Operating Officer Joerg Adams Independent Director Ryan Bone Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) VACASA, INC. -3.25% 1 684 TENCENT HOLDINGS LIMITED -0.79% 554 321 NETFLIX, INC. -10.19% 239 128 PROSUS N.V. -3.96% 204 845 AIRBNB, INC. -0.26% 100 635 UBER TECHNOLOGIES, INC. 1.60% 82 649