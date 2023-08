Vaccitech plc, anciennement Vaccitech Ltd, est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans la découverte et le développement d'immunothérapies et de vaccins pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses et du cancer. La société utilise sa plateforme pour développer des produits candidats qui ciblent les réponses immunitaires contre les agents pathogènes et les cellules tumorales. La société dispose d'un pipeline de programmes thérapeutiques et prophylactiques de stade clinique et préclinique. Ses programmes thérapeutiques comprennent VTP-300 pour le traitement de l'infection chronique par l'hépatite B (CHB), VTP-200 pour le traitement de l'infection par le virus du papillome humain (HPV), VTP-850 pour le traitement du cancer de la prostate et VTP-600 pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Ses programmes prophylactiques comprennent le VTP-400 pour la prévention du zona et le VTP-500 pour la prévention du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Elle a également co-inventé un candidat vaccin COVID-19 avec l'Université d'Oxford.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale