Vadilal Enterprises Limited commercialise et distribue des crèmes glacées, des produits laitiers, des desserts surgelés et des produits alimentaires. La société opère dans le secteur des produits alimentaires, qui comprend les crèmes glacées, les desserts glacés, les produits alimentaires de transformation, le lait aromatisé et les produits laitiers. La société commercialise et distribue ses produits sous la marque Vadilal dans toute l'Inde, à l'exception des crèmes glacées, des produits laitiers et des desserts glacés dans les États du Maharashtra, de Goa, du Karnataka, du Kerala, de l'Andhra Pradesh et du Telangana. Elle propose plus de 120 crèmes glacées dans 19 catégories différentes. Sa gamme de crèmes glacées et de délices glacés comprend, entre autres, les pots Gourmet Natural, les pots Gourmet, les gâteaux de crème glacée, le cône de crème glacée Flingo, les bonbons à la crème glacée Badabite, les coupes de crème glacée Jumbo, la crème glacée Ice Trooper, le kulfi Gourmet Natural, les emballages en vrac pour les consommateurs, les coupes de crème glacée sans sucre, le Sundae Spin et les coupes de Sundae. Vadilal Quiktreat est sa marque de ghee. Power Sip est sa marque de lait aromatisé.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire