Vadilal Industries Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la fabrication de glaces, de lait aromatisé, de desserts congelés, d'aliments transformés et d'autres produits laitiers. La société exerce ses activités dans le secteur alimentaire. Elle exporte également des glaces, des produits laitiers, des produits alimentaires transformés tels que des fruits et légumes surgelés, de la pulpe, des produits prêts à consommer et prêts à servir. Elle possède deux installations de production de glaces, l'une dans le Gujarat et l'autre dans l'Uttar Pradesh. La société transforme des fruits et légumes surgelés et des produits alimentaires transformés dans son usine de Dharampur, au Gujarat. La société exporte près de 60 produits aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, au Koweït, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle vend également des produits alimentaires transformés sur le marché intérieur. Les filiales de la société comprennent Vadilal Industries USA (Inc.), Vadilal Cold Storage, Varood Industries Ltd, Vadilal Delight Ltd et Vadilal Industries Pty Ltd.

Secteur Transformation des aliments