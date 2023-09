Vail Resorts, Inc. est une société holding. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Mountain, Lodging et Real Estate. Le segment Mountain exploite environ 41 stations de montagne et domaines skiables régionaux. En outre, le segment Mountain comprend des services auxiliaires, notamment des écoles de ski, des restaurants et des activités de vente au détail et de location. Dans le secteur de l'hébergement, la société possède et/ou gère un ensemble d'hôtels et de condominiums de luxe sous sa marque RockResorts, d'autres propriétés d'hébergement stratégiques et un certain nombre de condominiums situés à proximité de ses stations de montagne nord-américaines, des propriétés de concessionnaires du National Park Service (NPS), notamment la Grand Teton Lodge Company (GTLC), qui exploite des stations de destination dans le parc national de Grand Teton, une société de transport terrestre pour les stations du Colorado et des terrains de golf de stations de montagne. Le segment immobilier possède, développe et vend des biens immobiliers dans et autour de ses centres de villégiature.

Secteur Loisirs et détente