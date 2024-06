Vail Resorts, Inc. est un réseau de stations de ski de destination et de proximité, comprenant Vail Mountain, Breckenridge, Park City Mountain, Whistler Blackcomb, Stowe et 32 autres stations en Amérique du Nord ; Andermatt-Sedrun et Crans-Montana Mountain Resort en Suisse ; et Perisher, Hotham et Falls Creek en Australie. Elle possède et gère des hôtels sous la marque RockResorts, un portefeuille de locations de vacances, de condominiums et d'hôtels de marque situés à proximité de ses destinations de montagne, ainsi que la Grand Teton Lodge Company à Jackson Hole, Wyo. Le segment Montagne comprend les activités de ses stations de montagne/domaines skiables et les activités auxiliaires qui y sont liées. Le secteur de l'hébergement comprend les activités des hôtels qu'elle possède, des RockResorts, des propriétés des concessionnaires du NPS, de la gestion des condominiums, des activités de transport terrestre des stations du Colorado et des activités de golf des stations de montagne. Le secteur de l'immobilier possède, développe et vend des biens immobiliers à l'intérieur et autour de ses communautés de villégiature.

Secteur Loisirs et détente