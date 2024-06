Vakrangee Limited est une entreprise technologique basée en Inde. Elle offre divers services axés sur l'inclusion financière, sociale et numérique de ses clients. Elle fonctionne sur la base d'un modèle d'entreprise basé sur des franchises et sans actifs, afin de répondre aux besoins de ses parties prenantes. Ses magasins de proximité numériques assistés, les Next-Gen Vakrangee Kendras, offrent des solutions pour de multiples produits et services. Ses offres numériques comprennent la banque, les services financiers, l'assurance, les guichets automatiques, la logistique, les achats en ligne, les soins de santé, les voyages, les télécommunications et les services de paiement de factures. La société propose diverses solutions et activités dans les domaines de la gouvernance électronique, du commerce électronique, des guichets automatiques en marque blanche, des services financiers et du secteur de la logistique, y compris les lingots et les bijoux, par l'intermédiaire de son Vakrangee Kendra. Ses services de commerce électronique comprennent les achats en ligne assistés, les soins de santé en ligne assistés, les services de voyage assistés, les télécommunications et les services de paiement de factures.

Secteur Services et conseils en informatique