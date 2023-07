Vakrangee Limited est une entreprise technologique basée en Inde. La société propose divers services axés sur l'inclusion financière, sociale et numérique de ses clients. Elle opère sur un modèle d'entreprise basé sur des franchisés et sans actifs pour répondre aux besoins de ses parties prenantes. Ses magasins de proximité numériques assistés, Next-Gen Vakrangee Kendras, proposent des solutions pour de multiples produits et services. Son offre numérique comprend des services bancaires, des services financiers, des assurances, des guichets automatiques, de la logistique, des achats en ligne, des soins de santé, des voyages, des télécommunications et des services de paiement de factures. La société est engagée dans la fourniture de diverses solutions et activités dans les secteurs de l'e-gouvernance, du commerce électronique, des guichets automatiques en marque blanche, des services financiers et de la logistique, y compris les lingots et les bijoux, par le biais de son Vakrangee Kendra. Ses services de commerce électronique comprennent les achats en ligne assistés, les soins de santé en ligne assistés, les services de voyage assistés, les télécommunications et les services de paiement de factures.

Secteur Services et conseils en informatique