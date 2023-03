Valartis anticipe un bénéfice net en légère hausse pour 2022

Zurich (awp) - Le groupe bancaire Valartis a indiqué vendredi s'attendre à boucler l'exercice 2022 sur un bénéfice net compris entre 7 et 8 millions de francs suisses, contre 5,9 millions l'année précédente, selon des résultats préliminaires non audités.

Les produits d'exploitation ont bondi de plus de moitié (+56%) "grâce aux revenus des immeubles de placement et à la contribution des entreprises associées dans les secteurs bancaire et maritime", précise le l'entreprise zougoise cotée sur SIX dans un communiqué, soulignant la maîtrise des coûts.

La publication du rapport annuel est agendée au 4 avril.

buc/al