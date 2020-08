Valartis enregistre une perte nette au premier semestre

Données financières CHF USD EUR CA 2019 6,55 M 7,21 M 6,09 M Résultat net 2019 0,45 M 0,49 M 0,42 M Tréso. nette 2019 10,4 M 11,5 M 9,71 M PER 2019 96,7x Rendement 2019 - Capitalisation 33,6 M 37,0 M 31,2 M VE / CA 2018 2,56x VE / CA 2019 4,56x Nbr Employés 66 Flottant 34,8% Graphique VALARTIS GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VALARTIS GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Oeivind Gustav Stenbolt Chairman Philipp Georg LeibundGut Vice-Chairman Olivier Brunisholz Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VALARTIS GROUP AG -14.22% 37 MACQUARIE GROUP LIMITED -6.17% 32 441 CITIC LIMITED -28.89% 27 813 EQUITABLE HOLDINGS, INC. -14.61% 9 640 NATIXIS -39.21% 8 961 SBI HOLDINGS, INC. 4.15% 5 246