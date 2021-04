Valartis est tombé dans les chiffres rouges en 2020

Zurich (awp) - Le groupe Valartis a terminé l'année 2020 sur une forte perte. Elle était attendue, en raison de la dépréciation du rouble et du dollars par rapport au franc. La banque zougoise s'abstient de tout commentaire quant à 2021.

Valartis a enregistré une perte de 10,7 millions de francs suisses l'an dernier, après un bénéfice net de 2,4 millions un an plus tôt, selon un communiqué paru mardi. Mi-mars, le groupe anticipait une perte nette entre 10 et 11 millions de francs suisses. La monnaie russe a perdu 25% de sa valeur et le billet vert 9% face au franc suisse.

L'établissement de Suisse centrale affiche toutefois une performance opérationnelle positive, son produit d'exploitation (Ebit) a grimpé à 9,8 millions de francs suisses, après 8,2 millions. Cette progression est à mettre sur le compte de l'augmentation des services de gestion (management services), qui se "sont développés selon les attentes". Ils ont crû à 5,3 millions de francs suisses après 4,1 millions.

ck/jh