Valartis s'attend à un bénéfice net pour 2021 après une perte en 2020

Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers Valartis table sur un retour aux bénéfices en 2021. Il précise aussi être exposé en Russie à hauteur d'environ 30% du bilan total du groupe.

Pour 2021, Valartis table sur un bénéfice de 5 à 6 millions de francs suisses, à comparer avec la perte de 10,7 millions enregistrée en 2020, selon le communiqué paru jeudi. L'établissement zougois met en avant plusieurs facteurs, notamment les activités opérationnelles, où les revenus des services de gestion et ceux des immeubles de placement ont crû de 8% en comparaison annuelle.

"Les résultats des entreprises associées reflètent également de manière positive la performance des participations du groupe dans les secteurs bancaire et maritime ", selon le document. Les coûts ont aussi été maîtrisés.

En Russie, Valartis détient 63% de sa filiale ENR Russia Invest, dont "les activités opérationnelles fonctionnent à un niveau comparabale à celui d'avant le début du conflit" en Ukraine. Aucune mesure corrective importante n'est nécessaire pour maintenir ces activités sur le marché intérieur russe, selon le groupe, malgré "l'environnement commercial" modifié en raison des sanctions contre des entreprises et des individus. Valartis précise quand même être confronté à des défis en matière de devises et de contrôle des capitaux et étudie "les mesures possibles" pour les relever.

Les résultats annuels seront publiés le 5 avril.

ck/al