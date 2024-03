Valartis Group AG est une société suisse active dans le secteur financier. Elle se concentre sur la gestion de fortune. Elle fournit également des services de conseil et des services bancaires dans le cadre de la finance d'entreprise et de la finance structurée et développe, met en œuvre et gère des produits d'investissement. Les principaux marchés de la société comprennent l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et certains pays d'Amérique du Nord et du Sud ainsi que l'Asie. La société divise ses services en deux segments : Clients privés, qui fournit des activités de banque privée en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein, ainsi que des conseils en placement ; et Clients institutionnels, qui fournit des activités de gestion d'actifs et d'immobilier pour des fonds de gestion d'actifs et des sociétés d'investissement, des fonds immobiliers et des sociétés immobilières, ainsi que des entreprises et des marchés. La société exploite un certain nombre de filiales basées en Suisse, en Autriche, au Liechtenstein et aux États-Unis.

Secteur Services de placements diversifiés