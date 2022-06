Valbiotis : Invest Securities rehausse son objectif de cours

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Valbiotis avec un objectif de cours rehaussé de 13,1 à 13,4 euros, après l'annonce de résultats positifs de l'étude de phase II, baptisée HEART, évaluant TOTUM-070 dans l'hypercholestérolémie.



'A six mois, on constate une réduction statistiquement significative du taux de LDL de -9%. Dès trois mois, la réduction du taux de LDL et des triglycérides atteignait respectivement -13% et -14%', résume l'analyste.



'Ces résultats étoffent le dossier clinique alors que la société ambitionne de lancer commercialement TOTUM-070 au plus tard au premier semestre 2024 avant la réalisation d'une phase II/III', juge-t-il.



