Valbiotis : Invest Securities réitère son opinion

L'analyste souligne ce matin que le groupe a annoncé hier le succès d'un placement privé avec un montant brut levé de 15 ME alors qu'il anticipait initialement 12 ME.



' L'opération s'est effectuée à un prix de 7,80E correspondant à une décote de -5,1% par rapport au cours de clôture du 13/04 pour une dilution totale de -20%. Grâce à cette AK, la société dispose des moyens suffisants, hors potentiels nouveaux accords commerciaux ou versements de NHS sur Totum-63, pour financer son développement clinique jusqu'au S1 24 (vs S1 22 préc.) ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 14,1E (contre 15,8E) afin d'intégrer l'impact dilutif de l'AK privée. Avec un potentiel de +80%, Invest Securities réitère son opinion à l'achat.



