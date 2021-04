Valbiotis : Invest Securities relève son objectif de cours

L'analyste indique que le groupe va présenter, au congrès de l'ESH, des données précliniques positives sur la substance active de Totum-854 dans la réduction de l'hypertension artérielle (HTA).



' Ces résultats précliniques convaincants ont conduit la société à réviser le développement clinique de Totum-854 avec le lancement d'un programme ambitieux de 3 phases II/III qui se dérouleront concomitamment ' indique le bureau d'analyses.



' Le dépôt du dossier est attendu au T4 21 pour des premiers résultats au S2 23. On attend désormais une commercialisation en 2023 (vs 2024 préc.) et la signature d'un partenariat en 2023 (vs 2022 préc.) ' rajoute le bureau d'analyses.



Après mise à jour, Invest Securities relève son objectif de cours à 15,8E (contre 14,9E) et réitère sa recommandation à achat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.