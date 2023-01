VALBIOTIS : A suivre aujourd'hui

Valbiotis, entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce sa feuille de route pour 2023. Une année qui s'annonce riche en avancées stratégiques, avec la fin du développement clinique de TOTUM 63 (prédiabète), l'objectif d'une signature d'un accord de licence et/ou de distribution sur TOTUM 070 (hypercholestérolémie LDL), et la préparation des lancements commerciaux à horizon 2024 pour ces deux substances actives.



Sur le front de la R&D, Valbiotis poursuivra les efforts de développement clinique de ses substances actives issues du végétal, pour renforcer leur valeur scientifique et médicale et obtenir des allégations de santé.



Après le large succès de l'étude clinique de Phase II HEART en 2022, qui a démontré l'efficacité de TOTUM 070 contre l'excès de LDL cholestérol sanguin, 2023 sera marquée par des avancées cliniques attendues, en particulier pour TOTUM 63, contre le prédiabète.