VALBIOTIS : A suivre aujourd'hui

Valbiotis, entreprise biotech engagée contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce une trésorerie de plus de 20 millions d'euros à fin 2022, qui lui assure une visibilité financière jusqu’à la fin du premier semestre 2024. La direction salue un exercice « décisif » au plan clinique avec les résultats de l’étude de Phase II/III Reverse-IT sur Totum 63, attendus avant la fin du premier semestre 2023. De premiers lancements commerciaux sont prévus début 2024, en propre en France et via des partenariats à l’international.



Le résultat net 2022 est négatif de 12,31 millions d'euros, contre -8,68 millions en 2021. Le chiffre d'affaires atteint 785 000 euros contre 298 000 euros en 2021.



" Fortes d'une solide situation financière avec une trésorerie de plus de 20 millions d'euros à fin 2022, les équipes de Valbiotis sont à la fois sereines et mobilisées en cette année 2023 qui s'annonce charnière ", affirme le Président du Directoire de Valbiotis, Sébastien Peltier.