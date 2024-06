A TITRE ORDINAIRE

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement) --Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'assemblée générale, connaissance prise du rappor t du Directoire sur la gestion de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes annuels dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés, se soldant par résultat déficitaire de (6.968.662) euros.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement et visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code s'élèvent à 44.073 €.

Deuxième résolution (Affectation du résultat) -- Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'assemblée générale, sur la proposi tion du Directoire, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un résultat déficitaire de (6.968.662) euros, comme suit

affecter la totalité de ce résultat au poste " Report à Nouveau ", qui sera ainsi porté de 10.038.021 euros à 3.069.359 euros.

L'assemblée :

constate qu'après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le poste « Report à nouveau » est créditeur de 3.069.359 € ;

décide de doter ledit poste « Report à nouveau » à hauteur de 17.000.000 € par imputation sur le poste « Prime d'émission, de fusion, d'apport » qui est ainsi ramené de 18.232.965 € à 1.232.965 € ;

constate qu'en conséquence de cette dotation, le poste « Report à nouveau » s'élève désormais à un montant créditeur de 20.069.359 €.

En conséquence, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires au titre de l'exercice 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices aucun dividende et revenu n'a été distribué.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées de l'article L.225 -86 du Code de commerce) --Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial des com missaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.225-86et suivants du Code de commerce, approuve les conventions nouvelles conclues et les conclusions dudit rapport.

Quatrième résolution (Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil de Surveillance) --Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, constate l'absence de rémunération allouée a ux membres du Conseil de Surveillance au cours de l'exercice 2023 et décide d'allouer aux membres du Conseil de Surveillance en rémunération de leur activité pour l'exercice en cours une somme fixe annuelle dont le montant annuel global ne pourra excéder 50.000 euros au titre de l'exercice 2024. Sa répartition entre les membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par le Directoire.

Cinquième résolution (Autorisation donnée au Directoire en vue d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions) --L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,