VALBIOTIS : Document AMF CP. 2023DD887711

|
2023DD887711
|
06 mars 2023
FR0013254851 - DD155469
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Laurent LEVY, membre du conseil de surveillance
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : VALBIOTIS
LEI : 969500VP4JBJCF0MOP60
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 17 janvier 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Donation
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013254851
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.4300 Euro
VOLUME : 10 400.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.4300 Euro
VOLUME : 10 400.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 mars 2023
COMMENTAIRES :