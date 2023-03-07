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    ALVAL   FR0013254851

VALBIOTIS

(ALVAL)
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VALBIOTIS : Document AMF CP. 2023DD887711

07/03/2023 | 18:15
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2023DD887711

06 mars 2023

FR0013254851 - DD155469

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Laurent LEVY, membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VALBIOTIS

LEI : 969500VP4JBJCF0MOP60

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Donation

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013254851

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.4300 Euro

VOLUME : 10 400.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.4300 Euro

VOLUME : 10 400.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 mars 2023

COMMENTAIRES :

Donation des titres. Aucune plus-value à l'égard du donateur. Déclaration de don manuel effectuée.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Valbiotis SA published this content on 07 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2023 17:14:02 UTC.


© Publicnow 2023
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PER 2022 -3,54x
Rendement 2022 -
Capitalisation 52,5 M 56,0 M -
VE / CA 2022 15,4x
VE / CA 2023 3,12x
Nbr Employés 41
Flottant 89,2%
Graphique VALBIOTIS
Durée : Période :
VALBIOTIS : Graphique analyse technique VALBIOTIS | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VALBIOTIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 4,23 €
Objectif de cours Moyen 11,10 €
Ecart / Objectif Moyen 162%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sebastien M. Peltier Chairman & Chief Executive Officer
Frédéric Pelong Chief Financial Officer & Member-Management Board
Laurent Lévy Chairman-Supervisory Board
Pascal Sirvent Chief Scientific Officer & Member-Management Board
Jean Zetlaoui Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VALBIOTIS17.50%56
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.8.01%83 286
VERTEX PHARMACEUTICALS0.98%74 973
WUXI APPTEC CO., LTD.1.23%34 656
BIONTECH SE-12.44%31 967
BEIGENE, LTD.8.50%24 878