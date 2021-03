VALBIOTIS : sélectionnée pour présenter des résultats de TOTUM-854 dans l'hypertension artérielle au congrès annuel de l'European Society of Hypertension (ESH) et de l'International Society of Hypertension (ISH), en avril 2021

Regulatory News:

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la sélection de résultats précliniques obtenus avec TOTUM-854 dans l’hypertension artérielle par le congrès de l’European Society of Hypertension (ESH) et l’International Society of Hypertension (ISH).

Ces résultats, issus de travaux réalisés dans le cadre du partenariat académique entre VALBIOTIS et l’Université d’Avignon, ainsi qu’au sein de la plateforme de R&D de Riom, seront présentés lors du congrès annuel commun de l’ESH et l’ISH, qui se tiendra entre le 11 et le 14 avril 2021, en format virtuel.

Pascal SIRVENT, membre du Directoire, Directeur de la Discovery, de la Recherche préclinique et translationnelle de VALBIOTIS, commente : « Nous nous réjouissons de la sélection de ces travaux sur TOTUM-854 dans l’hypertension artérielle pour le congrès annuel de l’ESH et l’ISH, deux sociétés savantes centrales pour l’étude de l’hypertension artérielle dans le monde. Cette reconnaissance récompense d’abord notre partenariat fructueux sur TOTUM-854 avec l’université d’Avignon. Pour VALBIOTIS, il s’agit de la première communication scientifique internationale dans un congrès dédié à l’hypertension artérielle, qui démontre la pertinence de notre approche de R&D dans ce domaine. C’est un signal très positif pour le développement clinique de TOTUM-854, une substance active prometteuse dans la lutte contre l’hypertension artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires. »

Le détail de ces résultats sera communiqué à l’occasion de ce congrès annuel de l’ESH et de l’ISH, qui se tiendra du 11 au 14 avril 2021 en format virtuel.

À PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

VALBIOTIS a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France : Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur VALBIOTIS, veuillez consulter : www.valbiotis.com.

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code mnémonique : ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de VALBIOTIS. VALBIOTIS considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par VALBIOTIS et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de VALBIOTIS déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2020 (numéro de dépôt R 20-018), ce document étant disponible sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com).

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de VALBIOTIS dans un quelconque pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210308005625/fr/