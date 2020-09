VALBIOTIS : sélectionnée pour présenter 3 études sur TOTUM-63 par l'European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Les excellents résultats de l'étude clinique de Phase II sur TOTUM-63 avaient dépassé nos attentes et nous avaient permis de conclure un partenariat stratégique avec Nestlé Health Science en février dernier. En 2020, nous avons initié une stratégie de valorisation scientifique de ces résultats, qui aboutit déjà, en l'espace de trois mois, à des publications dans les deux plus grands congrès mondiaux du diabète, l'ADA et l'EASD. C'est une reconnaissance indiscutable de la qualité de nos travaux. C'est aussi une grande fierté et une source de motivation supplémentaire pour achever le développement clinique de TOTUM-63 avec notre partenaire Nestlé Health Science. »

Murielle CAZAUBIEL

Membre du Directoire, Directrice du Développement et des Affaires médicales de VALBIOTIS.

Outre ces résultats cliniques, deux études précliniques démontrant les effets positifs de TOTUM-63 sur l'obésité et les anomalies du métabolisme glucidique ont également été sélectionnées par l'EASD (Abstract #448 et #623). Ces études révèlent l'efficacité de TOTUM-63 à travers deux protocoles : un protocole de prévention de la prise de poids et des anomalies métaboliques associées, réalisé par les équipes de VALBIOTIS et un protocole de prise en charge d'une obésité et d'anomalies déjà existantes, réalisé par l'équipe du Dr Bruno Guigas (Université de Leiden, Pays-Bas) en collaboration avec l'Université Vanderbilt (Nashville, États-Unis), un des pôles experts américains pour la recherche sur le diabète. Ces travaux précliniques montrent une réduction du poids corporel grâce à TOTUM-63 ainsi qu'une amélioration des paramètres glucidiques dans les deux protocoles. Ils permettent également d'enrichir la connaissance du mode d'action multicible de TOTUM-63 : réduction de l'absorption intestinale des lipides et du glucose, augmentation de la sensibilité des tissus périphériques à l'insuline et élévation de la dépense énergétique.

Depuis 2014, nous menons des travaux précliniques approfondis sur TOTUM-63, en partenariat avec des universités françaises et internationales, comme celles de Leiden aux Pays-Bas ou de Vanderbilt aux États-Unis. Ces études complémentaires sont primordiales, car

elles orientent le développement clinique des substances actives et documentent leur mode d'action. Les deux études sélectionnées aujourd'hui ont mis en évidence des effets supplémentaires prometteurs sur la prévention et la réversion de la prise de poids et de ses conséquences sur le métabolisme des glucides. Nous sommes aujourd'hui très fiers de les présenter à la communauté des diabétologues européens. »

Pascal SIRVENT

Membre du Directoire,

Directeur de la Discovery, de la Recherche préclinique et Translationnelle