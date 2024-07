VALBIOTIS SA

Valbiotis : Bilan semestriel du contrat de liquidité



11-Juil-2024 / 08:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Valbiotis Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

La Rochelle, le 11 juillet 2024(08h30 CEST) –Valbiotis(FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l’élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l’origine des maladies cardiovasculaires, présente aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société Portzamparc. Au titre du contrat de liquidité confié par la société Valbiotis à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 31 296 titres Valbiotis,

25 655,71 euros. Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 15 349 titres Valbiotis,

59 666,53 euros. Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 34 500 titres Valbiotis,

10 529,68 euros. Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de : Achats 67 938 titres 224 228,99 € 476 transactions Ventes 51 991 titres 190 218,17 € 361 transactions ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre

de titres Capitaux

en euros Nombre de transactions Nombre

de titres Capitaux

en euros TOTAL 476 67 938 224 228,99 TOTAL 361 51 991 190 218,17 02/01/2024 4 600 3033 02/01/2024 6 900 4662 03/01/2024 4 600 2982 03/01/2024 3 450 2273,99 04/01/2024 6 900 4410 04/01/2024 3 450 2253,02 05/01/2024 5 750 3621 05/01/2024 10 1500 7470 08/01/2024 5 750 3750 09/01/2024 3 305 1519,11 09/01/2024 5 630 3085,17 10/01/2024 3 450 2201,99 10/01/2024 1 150 726 11/01/2024 2 171 828,48 11/01/2024 3 450 2124 12/01/2024 4 465 2161,51 12/01/2024 6 850 3912,98 15/01/2024 5 750 3477 15/01/2024 1 150 684 16/01/2024 8 1200 5754 16/01/2024 2 300 1392 18/01/2024 4 600 2802 17/01/2024 10 1250 5897 19/01/2024 5 700 3225,53 18/01/2024 5 520 2395,22 22/01/2024 1 150 690 19/01/2024 3 450 2048,99 23/01/2024 3 301 1330,51 22/01/2024 5 750 3384 25/01/2024 7 1100 4756,95 23/01/2024 8 1001 4382,48 26/01/2024 3 316 1391,03 25/01/2024 4 600 2502 29/01/2024 2 300 1308 26/01/2024 4 410 1785,59 30/01/2024 4 570 2423,13 29/01/2024 6 680 2888,78 01/02/2024 4 458 1850,64 30/01/2024 4 440 1839,2 02/02/2024 7 1000 4100 31/01/2024 6 720 2923,2 05/02/2024 4 547 2232,64 01/02/2024 3 320 1274,02 06/02/2024 7 1050 4352,99 02/02/2024 3 450 1827 07/02/2024 2 240 1022,4 05/02/2024 4 460 1843,4 08/02/2024 2 244 1011,28 06/02/2024 1 120 483,6 09/02/2024 2 300 1218 07/02/2024 5 750 3105 12/02/2024 2 300 1197 08/02/2024 6 900 3660,03 13/02/2024 2 300 1194 09/02/2024 3 450 1805,99 14/02/2024 2 300 1194 12/02/2024 3 450 1776,02 15/02/2024 4 600 2394 13/02/2024 1 120 472,8 16/02/2024 3 450 1863 14/02/2024 4 390 1537,61 20/02/2024 1 150 600 16/02/2024 2 300 1236 21/02/2024 4 600 2352 19/02/2024 4 600 2436 22/02/2024 1 150 588 20/02/2024 2 300 1182 23/02/2024 3 450 1785,02 21/02/2024 5 740 2874,38 26/02/2024 5 750 3073,5 22/02/2024 1 150 580,5 28/02/2024 6 891 3616,3 26/02/2024 1 150 592,5 29/02/2024 2 300 1209 27/02/2024 1 150 612 01/03/2024 4 600 2469 28/02/2024 6 720 2899,22 04/03/2024 4 600 2532 29/02/2024 3 315 1260,91 06/03/2024 2 300 1212 01/03/2024 2 300 1215 08/03/2024 1 150 600 04/03/2024 2 300 1255,5 11/03/2024 1 1 4 05/03/2024 5 750 3060 12/03/2024 2 230 909,6 07/03/2024 4 795 3180,87 13/03/2024 2 250 992 08/03/2024 3 324 1277,76 15/03/2024 1 150 594 11/03/2024 1 100 396 19/03/2024 3 350 1302 12/03/2024 3 208 820 20/03/2024 9 1104 3951,99 14/03/2024 1 150 591 21/03/2024 5 750 2754 15/03/2024 6 900 3453,03 25/03/2024 1 150 529,5 18/03/2024 2 240 916,8 27/03/2024 3 450 1593 19/03/2024 8 880 3225,2 28/03/2024 5 750 2745 20/03/2024 8 800 2804 02/04/2024 1 150 549 22/03/2024 1 150 543 03/04/2024 10 1300 5052,06 25/03/2024 2 200 702 04/04/2024 7 824 3294,43 26/03/2024 2 300 1038 05/04/2024 1 150 603 27/03/2024 1 150 520,5 08/04/2024 2 300 1218 28/03/2024 2 300 1080 09/04/2024 2 200 800 02/04/2024 3 450 1614,02 11/04/2024 2 36 141,88 03/04/2024 4 750 2874,98 16/04/2024 2 171 653,25 04/04/2024 1 148 586,08 17/04/2024 3 450 1728 05/04/2024 3 450 1791 18/04/2024 4 900 3447 08/04/2024 3 450 1796,99 19/04/2024 1 150 577,5 09/04/2024 1 150 594 23/04/2024 4 750 2935,5 10/04/2024 3 432 1711,45 24/04/2024 1 1 3,92 11/04/2024 3 301 1179,98 25/04/2024 7 950 3784,52 12/04/2024 1 150 585 26/04/2024 1 150 594 15/04/2024 2 300 1170 29/04/2024 2 300 1182 16/04/2024 7 651 2453,88 30/04/2024 10 1500 6097,5 17/04/2024 2 200 756 02/05/2024 4 600 2473,5 18/04/2024 3 300 1128 03/05/2024 3 300 1248 19/04/2024 4 382 1453,47 06/05/2024 6 600 2557,98 22/04/2024 2 139 534,73 07/05/2024 5 520 2363,82 24/04/2024 2 121 469,52 08/05/2024 4 551 2574,71 25/04/2024 3 340 1330,01 10/05/2024 3 450 2077,52 26/04/2024 1 150 588 15/05/2024 6 951 4062,39 29/04/2024 1 150 585 16/05/2024 1 21 91,14 30/04/2024 2 300 1191 17/05/2024 3 550 2282,78 02/05/2024 5 682 2787,2 20/05/2024 8 1200 5035,56 03/05/2024 4 650 2674,49 22/05/2024 4 600 2515,5 07/05/2024 4 1000 4436 23/05/2024 1 50 208 08/05/2024 9 1350 6184,49 27/05/2024 2 248 1006,88 09/05/2024 3 450 2061 28/05/2024 1 200 796 10/05/2024 4 600 2730 03/06/2024 2 300 1182 13/05/2024 5 749 3355,59 04/06/2024 2 700 1680 14/05/2024 7 820 3571,18 05/06/2024 6 950 2194,5 15/05/2024 6 720 3047,98 06/06/2024 1 150 330 16/05/2024 4 400 1704 07/06/2024 6 900 1962,72 17/05/2024 5 500 2062,5 10/06/2024 1 25 44,35 20/05/2024 1 150 612 11/06/2024 1 200 336 21/05/2024 2 240 1003,2 12/06/2024 1 150 249 22/05/2024 2 200 828 14/06/2024 7 1050 1423,49 23/05/2024 2 200 820 17/06/2024 2 300 400,5 24/05/2024 4 400 1618 18/06/2024 11 1650 2070,59 27/05/2024 2 200 792 19/06/2024 7 1500 2314,05 28/05/2024 3 300 1167,99 20/06/2024 7 1050 1491 29/05/2024 1 100 388 21/06/2024 3 450 655,52 31/05/2024 1 100 390 24/06/2024 1 150 219 03/06/2024 1 100 390 25/06/2024 1 200 266 04/06/2024 24 6250 14161,88 27/06/2024 5 750 912 05/06/2024 9 1350 2934,77 28/06/2024 4 800 962 06/06/2024 2 200 420 07/06/2024 5 500 1056 10/06/2024 8 890 1656,38 11/06/2024 6 600 984 12/06/2024 5 750 1188 13/06/2024 15 2340 3174,21 14/06/2024 12 2250 2922,98 17/06/2024 6 720 876,24 18/06/2024 1 150 177 19/06/2024 12 1950 2803,52 20/06/2024 5 680 936,02 21/06/2024 5 750 1053,6 24/06/2024 4 600 795 25/06/2024 2 300 384 26/06/2024 6 900 1086,03 27/06/2024 1 150 178,5 28/06/2024 14 2750 3119,88 À propos de l’article 10.5 des statuts de Valbiotis (depuis le 27/05/2021) Sans préjudice des obligations d’information en cas de franchissement des seuils légaux prévus par les articles L.233-7 et suivants du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, venant à posséder directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant une fraction au moins égale à 5%, 10%, 15%, 20%, 30% du capital de la Société, est tenue d’informer la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, du nombre total des actions qu’elle détient dans un délai de 4 jours de Bourse à compter de la date d’acquisition. En cas de non-respect de cette obligation d'information, les actions excédant les fractions susvisées qui auraient dû être déclarées sont privées du droit de vote, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital de la Société au moins égale aux fractions précitées dudit capital, pour toute Assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

À propos de Valbiotis Valbiotisest un laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l’élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l’origine des maladies cardiovasculaires. Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire les troubles métaboliques et les facteurs de risque cardiovasculaires, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal terrestre et marin. À l’international, ses produits sont destinés à faire l’objet d’accords de licence avec des acteurs mondiaux ou régionaux de la santé et de la nutrition. En France, la commercialisation est assurée en propre par Valbiotis. Créée en 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – et dispose d’une filiale à Québec (Canada). Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com

Contacts Communication corporate / Valbiotis +33 5 46 28 62 58 media@valbiotis.com Communication financière / Seitosei-Actifin Marianne PY +33 1 80 48 25 31 marianne.py@seitosei-actifin.com Nom : Valbiotis

Code ISIN : FR0013254851 Code mnémonique : ALVAL EnterNext© PEA-PME 150 Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de Valbiotis déposé́ auprès de l’Autorité́ des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023 sous le N° D.23-0347 ainsi que dans son Amendement déposé auprès de l’AMF le 11 décembre 2023 sous le N°D. 23-0347.A01, disponibles sur le site internet de la Société́ (www.valbiotis.com). Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Valbiotis dans un quelconque pays. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2024_07_11-CP_VALBIOTIS_CONTRAT-LIQUIDITE_S12024