Communiqué de presse

Valbiotis annonce la nomination de Charlotte JEZEQUEL

en tant que Directrice des Relations Humaines

et son intégration au sein du Comité Exécutif

Forte d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans des fonctions RH généralistes au sein de grands groupes internationaux, Charlotte JEZEQUEL a bâti sa carrière autour de valeurs humaines et de convictions RSE affirmées.

Elle apporte une expérience, une vision et un leadership précieux pour accompagner la transformation et la structuration de Valbiotis, biotech en transition qui entrera très prochainement en phase de commercialisation.

Son rôle sera de définir une politique RH de business partner au service de la croissance, de la réalisation des ambitions stratégiques, de la gestion des talents et de la RSE.

La Rochelle, le 3 juillet 2023(17h40 CEST)– Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires,annonce la nomination de Charlotte JEZEQUEL en tant que Directrice des Relations Humaines et son intégration au sein du Comité Exécutif.

Charlotte JEZEQUEL a rejoint les équipes de Valbiotis en tant que Directrice des Relations Humaines, le 13 mars dernier, avec comme objectif d'accompagner la Société dans sa transition vers une nouvelle dimension commerciale. Son arrivée est d’une importance capitale dans cette phase d’expansion de Valbiotis.

Charlotte JEZEQUEL apporte à la Société une expertise solide en tant que Directrice des Relations Humaines, forgée au sein de grands groupes internationaux au cours d'une carrière de plus de 20 ans. Bénéficiant d’une double formation en droit et en gestion des ressources humaines, Charlotte JEZEQUEL a occupé divers postes transversaux en RH dans différents secteurs, notamment l’agroalimentaire chez Mondelez, mais aussi l’industrie pharmaceutique au sein de Laboratoire Fournier, GSK, Pfizer et, dernièrement, en tant que Directrice des Ressources Humaines chez Biogen.

« Après avoir acquis une vaste expérience au sein de grandes entreprises, je suis fière de rejoindre l’équipe talentueuse de Valbiotis dont l’histoire s’est construite autour d’une continuité d’innovations et qui aborde aujourd’hui une nouvelle étape enthousiasmante. Sa transition d'une entreprise axée sur la R&D vers une entreprise orientée vers la commercialisation de ses produits et la génération de revenus implique un changement de priorités et représente un véritable challenge. Intégrant le Comité Exécutif de Valbiotis, j’aurai à cœur de continuer à faire bouger les lignes pour préparer un futur très prometteur et conserver un espace de travail stimulant et épanouissant pour tous », commente Charlotte JEZEQUEL, Directrice des Relations Humaines et membre du Comité Exécutif de Valbiotis.

Sébastien PELTIER, co-fondateur et Président du Comité Exécutif de Valbiotis, déclare :

« La grande expertise en Relations Humaines de Charlotte JEZEQUEL ainsi que ses compétences spécifiques organisationnelles de culture, d’ouverture, de dialogue, d’inclusion et de diversité́ nous apportent de précieux atouts pour soutenir une trajectoire qui va s’accélérer dans les prochains mois, tandis que notre Société focalisée R&D a amorcé sa transition vers un modèle de génération de revenus au plus près des besoins du patient. Charlotte saura mener à bien cette mission centrale pour la réussite de notre plan stratégique. Je suis très heureux de son arrivée en cette période particulièrement intense pour Valbiotis ».

Laurent LÉVY, Président du Directoire de Nanobiotix et Président du Conseil de Surveillance de Valbiotis, ajoute :« Avec l’ensemble du Conseil de Surveillance, je me réjouis de la nomination de Charlotte JEZEQUEL au Comité Exécutif de Valbiotis. Son expérience acquise au sein de grands groupes et sa vision exhaustive et stratégique des RH, ainsi que ses véritables compétences de leadership seront déterminantes pour contribuer à l’accélération de la croissance de Valbiotis.

Il me semble essentiel de mettre l’humain au cœur d’une entreprise qui mobilise tous ses moyens au service des patients et qui s’inscrit dans une démarche de développement durable et responsable. »



À propos de Valbiotis

Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal terrestre et marin.

À l’international, ses produits sont destinés à faire l’objet d’accords de licence et/ou de distribution avec des acteurs mondiaux ou régionaux de la santé et de la nutrition. En France, la commercialisation sera assurée en propre par Valbiotis.

Créée en 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – et dispose d’une filiale à Québec (Canada).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com

Contacts

Communication corporate / Valbiotis

media@valbiotis.com

Carole ROCHER

Directrice de la Communication et des Affaires publiques

Marc DELAUNAY

Responsable Communication

+33 6 73 59 79 55

Communication financière / Seitosei Actifin

Stéphane RUIZ

Directeur Associé

+33 1 56 88 11 14

sruiz@actifin.fr

Nom : Valbiotis

Code ISIN : FR0013254851

Code mnémonique : ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de Valbiotis déposé́ auprès de l’Autorité́ des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023, ce document est disponible sur le site internet de la Société́ (www.valbiotis.com). Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Valbiotis dans un quelconque pays.