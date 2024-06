VALBIOTIS est une société française de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Les produits sont destinés aux industriels de l'agro-alimentaire, et de l'industrie pharmaceutique. La société intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l'obésité et des pathologies cardio-vasculaires. VALBIOTIS a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d'excellence en France et à l'étranger, dont notamment l'Université de la Rochelle, le CNRS, et l'Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la société a ouvert un établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d'un fort effet de levier grâce notamment à des experts et à des partenaires techniques mobilisés sur ses projets.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale