Valbiotis : nouveau directeur des opérations marketing

Valbiotis annonce la nomination de Sébastien Bessy au poste de Directeur des Opérations Marketing et Commerciales à compter du 8 juin.



Sébastien Bessy aura la responsabilité du déploiement global et de la coordination de la stratégie internationale liée au développement marketing et commercial de Valbiotis afin d'accompagner la croissance de la Société, renforcer et développer des alliances stratégiques.



Il deviendra par ailleurs membre du Directoire à compter de sa prise de fonction.



Par le passé, Sébastien Bessy a occupé différents postes en marketing et innovation au sein de groupes pharmaceutiques majeurs ces 20 dernières années.



'Il possède une expérience internationale unique à la fois opérationnelle et stratégique, en marketing consommateur et innovation produit, notamment sur les zones Europe, Asie dont la Chine, Amérique du Nord et Amérique Latine', précise Valbiotis.



