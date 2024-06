VALBIOTIS SA

Valbiotis sélectionnée aux 84èmes sessions scientifiques de l'American Diabetes Association



17-Juin-2024 / 17:40 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse

Valbiotis sélectionnée aux 84èmessessions scientifiques

de l'American Diabetes Association pour présenter

les résultats cliniques de la Phase II/III REVERSE-IT

de TOTUM•63 dans le prédiabète et le diabète de type 2 Cette sélection pour une présentation orale par le plus important congrès mondial de diabétologie (du 21 au 24 juin) marque une reconnaissance clinique sans équivoque ; Valbiotis a également été sélectionnée pour présenter les résultats de l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM•63 menée avec l'Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l'Université de Laval en collaboration avec l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) ; L'ensemble de ces données cliniques permet de positionner TOTUM•63 comme une innovation non-médicamenteuse, 100% végétale, sans équivalent dans la lutte contre le diabète de type 2, au bénéfice de millions de personnes aujourd'hui concernées. La Rochelle, le 17 juin 2024 (17h40 CEST)-Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l'élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l'origine des maladies cardiovasculaires,annonce avoir été sélectionnée aux 84èmessessions scientifiques de l'American Diabetes Association pour présenter en conférence orale les résultats cliniques de la Phase II/III REVERSE-IT de TOTUM•63 dans le prédiabète et le diabète de type 2. Les résultats complets de l'étude de Phase II/III REVERSE-IT avaient été communiqués le 11 septembre 2023 (communiqué de presse) et avaient démontré une efficacité remarquable de TOTUM•63 contre le prédiabète et les stades précoces du diabète de type 2. Samy HADJADJ, Professeur d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Praticien hospitalier au CHU de Nantes et référent scientifique de l'étude REVERSE-IT, commente : « Les données de l'étude REVERSE-IT montrent l'efficacité de TOTUM•63 sur l'homéostasie du glucose, jusqu'à réduire l'hémoglobine glyquée, qui est un biomarqueur établi pour le risque microvasculaire, utilisé pour le suivi du diabète. Obtenir de tels résultats dans une population à un stade très précoce est un défi clinique. Il est très intéressant de disposer d'un tel produit à la fois cliniquement prouvé et largement utilisable dans un cadre préventif ou précoce pour limiter l'incidence du diabète de type 2, une maladie chronique aux complications souvent sévères à long terme et à très fort retentissement sur la qualité de vie des patients ». Valbiotis a également été sélectionnée pour présenter les résultats de l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM•63 menée avec l'Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels de l'Université de Laval en collaboration avec l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Les résultats de cette étude avaient été communiqués le 7 novembre 2023 (communiqué de presse). Cette étude constituait la dernière étape du développement clinique de TOTUM•63. André MARETTE, Professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Laval (Québec) et chercheur à l'IUCPQ et à l'INAF, commente :« Nous sommes très fiers de présenter ces résultats enthousiasmants à la communauté scientifique et aux spécialistes du diabète réunis à Orlando pour le plus important congrès mondial de diabétologie. Cette sélection prestigieuse nous honore et confirme la grande valeur des données cliniques récoltées sur TOTUM•63. Mobilisés pour notre part sur la compréhension du mode d'action de TOTUM•63, nous avons démontré que le produit exerce ses effets bénéfiques via un mécanisme d'action multicible chez les sujets à risque de diabète de type 2, qui améliore l'efficacité du métabolisme énergétique, notamment après les repas. L'étude, qui confirme également l'efficacité de TOTUM•63 sur l'hémoglobine glyquée, a ainsi parachevé un parcours clinique exemplaire ». À propos de Valbiotis Valbiotis est un laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l'élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l'origine des maladies cardiovasculaires. Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de compléments alimentaires naturels conçus pour réduire les troubles métaboliques et les facteurs de risque cardiovasculaires, en se basant sur une approche multicible permise par l'utilisation du végétal. En France, la commercialisation est assurée en propre par Valbiotis. À l'international, ses produits sont destinés à faire l'objet d'accords de licence. Créée en 2014 à La Rochelle, l'Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l'Union Européenne pour ses programmes de recherche via l'obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com Contacts Communication corporate / Valbiotis +33 5 46 28 62 58 media@valbiotis.com Relations médias / Agence Monet

Victoire BEAU

Alexandra DUNANT

Mélanie DA RUI PONS +33 1 45 63 12 43 valbiotis@monet-rp.com Communication financière / Seitosei-Actifin Marianne PY +33 1 80 48 25 31 marianne.py@seitosei-actifin.com Nom : Valbiotis

Code ISIN : FR0013254851 Code mnémonique : ALVAL EnterNext© PEA-PME 150 Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d'une performance future et peuvent être remises en cause par l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d'Enregistrement Universel de Valbiotis déposé́ auprès de l'Autorité́ des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023 sous le N° D.23-0347 ainsi que dans son Amendement déposé auprès de l'AMF le 11 décembre 2023 sous le N°D. 23-0347.A01, disponibles sur le site internet de la Société́ (www.valbiotis.com). Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Valbiotis dans un quelconque pays.



Document : 2024-06-17-CP_VALBIOTIS_ADA_T63