Valbiotis: trésorerie de 13,7 millions d'euros, visibilité jusqu'à fin 2024

Le 28 septembre 2023

Une trésorerie de 13,7 millions d'euros au 30 juin 2023, proche de son niveau de 15,44 millions un an plus tôt, assure à Valbiotis une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2024. Cette biotech spécialiste de la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires affiche une perte nette semestrielle de,1,92 million d'euros contre 5,09 millions il y a un an. Les produits opérationnels ont plus que triplé, à 5,23 millions, en lien avec la forte augmentation du chiffre d'affaires, qui a atteint 4,24 millions d'euros contre 635 000 euros un an plus tôt.