Vale S.A. : Hausse de volatilité 18/11/2020 | 14:37 Jordan Dufee 18/11/2020 | 14:37 18/11/2020 | 14:37 achat En cours

Cours d'entrée : 66.97BRL | Objectif : 72BRL | Stop : 61BRL | Potentiel : 7.51% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à Vale S.A.. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 72 BRL. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 48.05 BRL.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 72.09 BRL. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 67.82 BRL.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Extraction de minerai de fer Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VALE S.A. 25.65% 64 113 FORTESCUE METALS GROUP LIMI.. 58.00% 38 202 KUMBA IRON ORE LIMITED 20.23% 10 433 NMDC LIMITED -24.35% 3 951 HBIS RESOURCES CO., LTD. 48.82% 2 170 FERREXPO PLC 22.24% 1 513 LABRADOR IRON ORE ROYALTY C.. -1.02% 1 191 BCI MINERALS LIMITED 42.86% 107 18/11/2020 | 14:37 Jordan Dufee 18/11/2020 | 14:37 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 36 565 M - 30 816 M Résultat net 2020 8 417 M - 7 094 M Dette nette 2020 3 501 M - 2 950 M PER 2020 8,06x Rendement 2020 5,13% Capitalisation 64 479 M 64 113 M 54 341 M VE / CA 2020 1,86x VE / CA 2021 1,73x Nbr Employés 79 646 Flottant 76,8% Prochain événement sur VALE S.A. 03/03/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 14,90 $ Dernier Cours de Cloture 12,57 $ Ecart / Objectif Haut 51,6% Ecart / Objectif Moyen 18,6% Ecart / Objectif Bas -13,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eduardo Bartolomeo Chief Executive Officer José Maurício Pereira Coelho Chairman Luciano Siani Pires Executive Director-Finance & Investor Relations Oscar Augusto de Camargo Filho Director Marcel Juviniano Barros Director