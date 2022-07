Brésil: nouvelle baisse du bénéfice de Vale au 2e trimestre

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le géant minier brésilien Vale a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net de 6,2 milliards de dollars (5,9 milliards de francs suisses) au deuxième trimestre, une baisse de 18% par rapport à la même période de l'année dernière, mais a indiqué le versement de juteux dividendes.

Au premier trimestre, le groupe avait déjà vu son bénéfice (4,5 milliards de dollars) baisser de 19,6% par rapport à celui des trois premiers mois de 2021.

Le résultat d'exploitation (Ebitda) au deuxième semestre est pour sa part en baisse de plus de 50% en un an (5,25 milliards de dollars contre 11 milliards d'avril à juin 2021).

Ces résultats s'expliquent en partie par la baisse du cours du minerai de fer, coté à 113,3 dollars la tonne au deuxième trimestre, contre 184,8 dollars il y a un an, a précisé la compagnie dans un communiqué.

Le patron de Vale, Eduardo Bartolomeo, a assuré dans un communiqué que l'entreprise, qui fête ses 80 ans, était engagée à se "réinventer", pour "devenir une des plus sûres et fiables du secteur", et s'est félicité d'avoir pu verser 3 milliards de dollars de dividendes aux actionnaires.

En janvier 2019, la rupture d'un barrage minier de Vale à Brumadinho, dans l'Etat brésilien de Minas Gerais (sud-est) avait fait 270 morts et causé des dégâts environnementaux colossaux.

Vale avait déjà été impliqué dans une autre tragédie de ce type qui avait fait 19 morts à Mariana, dans la même région, lors de la rupture du barrage de Fundao, géré par Samarco, joint-venture du groupe brésilien et de l'anglo-australien BHP.

afp/jh