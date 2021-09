La société brésilienne Vale lance des camions à conduite autonome dans sa plus grande mine de fer, Carajas.

Le mineur brésilien Vale SA a déclaré jeudi qu'il avait commencé à utiliser des camions à conduite autonome pour la première fois dans son complexe de Carajas, sa plus grande opération d'extraction de minerai de fer, alors qu'il continue à étendre son utilisation de la technologie sans conducteur.

Vale espère améliorer la productivité et la sécurité en utilisant ces camions pour transporter le minerai de fer, a déclaré Pedro Bemfica, responsable du programme de technologie autonome.

Les six véhicules autoguidés du minier à Carajas sont près de deux fois plus hauts et plus de trois fois plus larges qu'un camion conventionnel et peuvent contenir 320 tonnes de minerai de fer.

Ces mastodontes fonctionneront aux côtés de sa flotte d'environ 120 véhicules tout-terrain normaux à Carajas, qui est situé dans l'État de Para, au nord de l'Amazonie. L'entreprise prévoit d'ajouter quatre camions autopilotés supplémentaires d'ici la fin de l'année.

L'entreprise prévoit que ces camions, qui fonctionnent en permanence et à une vitesse plus élevée, réduiront la consommation de carburant d'environ 5 % et aideront Vale à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Les coûts liés à l'usure devraient également être réduits, les dépenses en lubrifiants et en pneus étant moindres.

"L'objectif principal est vraiment d'apporter la sécurité", a déclaré M. Bemfica. "Nous avons lancé cette technologie dans les camions avec l'objectif d'éliminer les personnes des risques inhérents."

La totalité de la flotte de 13 véhicules tout-terrain de l'entreprise dans la mine de Brucutu, dans le sud-est de l'État de Minas Gerais, est autonome, et il n'y a pas eu un seul accident depuis que la technologie y a été introduite en 2016, a-t-il déclaré.

Le dirigeant a déclaré que l'entreprise avait l'intention d'investir 64 millions de dollars pour étendre sa flotte de camions autonomes à 37 unités à Carajas, bien qu'il n'ait pas donné de calendrier précis pour la finalisation de cette opération.

Vale possède également quatre plates-formes de forage autonomes à Carajas et prévoit d'en ajouter trois autres d'ici la fin de l'année, a déclaré M. Bemfica. (Reportage de Marta Nogueira ; Rédaction de Jake Spring ; Montage de David Evans)