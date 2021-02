Le groupe minier Vale dégage un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars en 2020

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le groupe minier brésilien Vale a annoncé vendredi un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars en 2020, toujours affecté par les dépenses générées par l'effondrement d'un barrage en janvier 2019 qui avait fait 270 morts.

En 2019, Vale avait accusé une perte nette d'1,68 milliard de dollars à la suite de cette catastrophe qui, outre le bilan humain, avait causé des dégâts environnementaux considérables.

Au quatrième trimestre 2020, le groupe a dégagé un bénéfice net de 739 millions de dollars, une nette baisse par rapport aux 2,9 milliards enregistrés au troisième trimestre.

Selon Vale, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux de minerai de fer, ces résultats s'expliquent en partie par "la forte performance" du secteur, dopé par la hausse des prix et des volumes de ventes au dernier trimestre sur fond de forte demande chinoise.

Mais la hausse des dépenses liées au drame du barrage de Brumadinho (sud-est du pays), avec un décaissement de 4,8 milliards de dollars au dernier trimestre, ont pesé sur les comptes.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 16,6 milliards de dollars en 2020, en hausse de 57% sur un an.

"Jusqu'en février 2021, plus de 9.100 personnes ont été indemnisées individuellement et plus 13 milliards de reals (2,3 mrd de dollars) ont été versés pour ces indemnisations, pour payer des travaux d'infrastructure et pour soutenir des initiatives socio-économiques et environnementales", détaille le groupe dans un communiqué.

Début février, le groupe a conclu un accord avec l'état de Minas Gerais (où s'est produit le drame) qui prévoit le paiement de 37,7 milliards de reals (6,91 milliards de dollars) en réparation des dommages causés.

Une partie de cette somme a déjà été versée.

L'année dernière, la justice brésilienne a également initié des poursuites contre 11 responsables du groupe minier, accusés d'homicide involontaire et de crime environnemental, parmi lesquels Fabio Schvartsman, ex-patron de Vale, ainsi que des ingénieurs de la société allemande d'évaluation des risques TUV SUD.

afp/rp