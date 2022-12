Le minier Vale cherche à conclure un accord avec un partenaire pour les métaux de base au premier semestre

M. Pimenta a déclaré aux investisseurs lors d'une réunion à la Bourse de New York que la société brésilienne Vale ne vendra que 10 % de la nouvelle unité de métaux de base au partenaire choisi et conservera les 90 % restants afin de pouvoir contrôler les décisions relatives à l'entreprise.

La nouvelle société, dont le siège social sera situé en dehors du Brésil - le Canada étant une forte possibilité - aura un capital d'investissement estimé à 20 milliards de dollars et gérera les projets de nickel et de cuivre au Brésil, au Canada et en Indonésie.

M. Pimenta a déclaré que la principale qualité recherchée par Vale lors du choix de son partenaire est l'expertise.

"Nous allons changer la façon dont nous gérons les métaux de base. Nous cherchons à faire venir des personnes capables de conseiller le conseil d'administration sur les décisions d'investissement", a-t-il déclaré aux journalistes après la réunion, ajoutant que l'objectif est d'accélérer les plans dans ce domaine.

La demande de métaux tels que le nickel et le lithium devrait connaître une forte croissance dans les années à venir en raison de la croissance prévue de la production de véhicules électriques (VE). Ce sont les principaux métaux utilisés dans les batteries.

Vale cherche particulièrement à être bien placé pour répondre à la croissance des VE en Amérique du Nord.

Pimenta n'a pas donné de détails financiers sur l'accord, ni de commentaire sur le coût de la part de 10%. Il a déclaré que de plus amples informations sur la modélisation de l'entreprise seraient disponibles sur le marché au premier trimestre 2023.

La demande de cuivre devrait également augmenter à l'échelle mondiale en raison de la transition énergétique vers une plus grande électrification.