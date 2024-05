Deux États brésiliens ont demandé à un tribunal de plus que doubler le montant que les mineurs Vale et BHP, ainsi qu'une société commune, doivent payer en dommages et intérêts pour la rupture d'un barrage de résidus mortel en 2015, selon un document juridique vu par Reuters mardi.

En janvier, un juge fédéral brésilien a décidé que Vale, BHP et leur coentreprise Samarco devaient payer 47,6 milliards de reais de dommages et intérêts pour la rupture du barrage, une décision préliminaire qui a incité Vale et BHP à augmenter les provisions liées à l'affaire.

Fin 2015, l'effondrement du barrage de la mine de fer Samarco, près de la ville de Mariana, dans l'État du Minas Gerais, a provoqué une vaste coulée de boue et de déchets miniers toxiques qui a enseveli un village voisin, tuant 19 personnes. Des centaines de personnes se sont retrouvées sans abri et la rivière Doce, un cours d'eau important qui traverse l'État voisin d'Espirito Santo, a été polluée.

Selon un document juridique déposé lundi, les États de Minas Gerais et d'Espirito Santo ont demandé à un tribunal d'ordonner à Vale et à BHP de payer un total de 100 milliards de reais (19,5 milliards de dollars), ainsi que des intérêts et une pénalité de retard.

Les États soutiennent qu'un montant plus élevé est nécessaire pour réparer les zones touchées, affirmant que les entreprises sont en mesure de payer davantage sur la base de leurs bénéfices des trois dernières années, selon le document.

Mardi également, BHP a déclaré dans un communiqué qu'elle restait disposée à rechercher collectivement une solution à la catastrophe qui garantirait une réparation équitable et complète.

Vale s'est refusé à tout commentaire. Samarco n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Au début du mois, le gouvernement brésilien et l'État d'Espirito Santo ont rejeté une proposition de Vale, BHP et Samarco visant à payer un total de 127 milliards de reais. Minas Gerais a déclaré vouloir poursuivre les négociations.

Un accord éventuel mettrait fin à plusieurs procès en cours concernant l'incident. (1 $ = 5,1289 reais) (Reportage de Marta Nogueira ; Rédaction d'Andre Romani ; Rédaction de David Alire Garcia et Leslie Adler)