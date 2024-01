Vale S.A. figure parmi les 1ers groupes métallurgiques et miniers mondiaux. Les revenus par famille de produits se répartissent comme suit : - minéraux et métaux ferreux (80,2%) : minerais de fer (85,1% des revenus ; 254 Mt vendues en 2020), granules de minerais de fer (13,2% ; 31,2 Mt), alliages de fer et manganèse (0,7% ; 1,4 Mt) et autres (1%) ; - minéraux et métaux non-ferreux (17,9%) : nickel, métaux précieux et cobalt (69,7% des revenus ; 211 Kt de nickel vendues) et cuivre (30,3% ; 247 Kt) ; - charbon (1,2%) : charbon métallurgique (2,9 Mt vendues) et charbon thermique (3 Mt) ; - autres (0,7%). La répartition géographique des revenus est la suivante : Brésil (7,3%), Etats-Unis (2,6%), Amériques (1,5%), Chine (57,8%), Japon (5,5%), Asie (8,2%), Europe (13,3%) et Moyen Orient-Afrique-Océanie (3,8%).

Secteur Acier