Vale dénonce des "violences insupportables" en Nouvelle-Calédonie

Nouméa (awp/afp) - Le groupe brésilien Vale a dénoncé mardi "la violence" dont sont la cible les infrastructures et les employés de son usine de traitement de nickel dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, dont la reprise par un consortium avec Trafigura suscite l'hostilité de la mouvance indépendantiste.

"La violence que nous subissons est intolérable et doit cesser immédiatement", a exhorté la direction de Vale-NC dans un communiqué faisant l'inventaire de la multitude d'agressions et de dégradations sur ce site, classé Seveso, depuis deux mois.

Bâtiments, engins miniers et véhicules incendiés, salariés et sous-traitants menacés, insultés et victimes de jets - l'un d'eux "a été frappé à la tête avec une barre de fer" - sont notamment dénoncés par Vale, qui a chiffré les dégâts à plus de 2 milliards CFP (16 millions d'euros).

L'industriel a en outre indiqué que la semaine dernière, "les agresseurs n'ont pas hésité à utiliser des armes à feu contre des gendarmes qui s'opposaient à leur intrusion sur la mine" et à tirer "à la carabine" sur des drones de surveillance déployés pour prévenir les exactions.

L'usine métallurgique, adossée au riche gisement de Goro, est à l'arrêt depuis le 10 décembre après avoir été la cible d'une attaque avec des camions béliers menés par des opposants à son rachat par un consortium calédonien et international dans lequel figure le géant du négoce en matières premières, Trafigura.

Dénonçant une "opération de pillage et de spéculation de multinationales", la mouvance indépendantiste de Nouvelle-Calédonie menée par son parti historique, le FLNKS, est fermement opposée à l'opération et organise des actions de terrain depuis plusieurs mois.

Soutenue par l'Etat et la province Sud, dirigée par les non indépendantistes, l'offre avec Trafigura, qui est actuellement la seule sur la table, pourrait être conclue le 12 février.

Plusieurs réunions réglementaires et institutionnelles ont été programmées dans la perspective de cette date, faisant craindre "un passage en force" dans les rangs des opposants, qui ont réaffirmé ces derniers jours "leur détermination" dans ce dossier explosif. Selon des sources concordantes, les indépendantistes ont l'intention d'essayer de faire chuter le gouvernement local afin de tenter de contrecarrer la cession de l'usine Vale.

cw/ob