Valeo : Retournement baissier de court terme en prévision 08/06/2022

Cours d'entrée : 21.19€ | Objectif : 18.6€ | Stop : 22.8€ | Potentiel : 12.22% Les indicateurs militent pour une correction technique après le mouvement haussier enregistré dernièrement par l'action Valeo.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 18.6 €. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.44 pour l'année 2022.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Données financières EUR USD CA 2022 19 393 M 20 741 M - Résultat net 2022 257 M 275 M - Dette nette 2022 3 468 M 3 709 M - PER 2022 20,5x Rendement 2022 2,28% Capitalisation 5 154 M 5 512 M - VE / CA 2022 0,44x VE / CA 2023 0,37x Nbr Employés 103 300 Flottant 91,5% Prochain événement sur VALEO 26/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 21,32 € Objectif de cours Moyen 22,13 € Ecart / Objectif Moyen 3,81% Dirigeants et Administrateurs Jacques Aschenbroich Chief Executive Officer & Executive Director Robert Charvier Chief Financial Officer Geoffrey Bouquot VP-Strategy & External Relations Catherine Delhaye Chief Compliance & Ethics Officer Thierry Moulonguet Independent Non-Executive Director