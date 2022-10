BONDS : Moody's abaisse la perspective de la note "Baa3" de Valeo à "négative"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--- Moody's Investors Service a abaissé mercredi la perspective de la note de crédit "Baa3" de l'équipementier automobile Valeo de "stable" à "négative". Ce changement reflète "le risque accru que Valeo ne soit pas en mesure d'atteindre les paramètres de crédit correspondant à sa note 'Baa3' d'ici à 2023 en raison des des effets dilutifs de la consolidation complète de sa précédente coentreprise Valeo eSiemens, des perspectives de plus en plus difficiles pour l'industrie automobile d'ici à 2023 et des difficultés persistantes liées à l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie, qui n'ont pas encore été entièrement répercutées sur les équipementiers", a indiqué l'agence d'évaluation financière. L'action Valeo perd 4,2% à 15,4 euros. (pjlepagnot@agefi.fr) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2022 04:07 ET (08:07 GMT)