Valeo : cible relevée chez Invest Securities

Tout en relevant son objectif de cours de 26 à 31,3 euros, Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Valeo, 'toujours justifiée par les faibles multiples'. 'Parmi les équipementiers, Valeo est le titre qui pourrait rebondir le plus en 2023', juge-t-il.



'Après un quatrième trimestre solide, les résultats 2022 sont en ligne avec les attentes et les guidances', note l'analyste, qui remonte ses estimations de BNA pour refléter une accélération 'en passe de se confirmer'.



Le bureau d'études met en avant une accélération attendue au second semestre, une marge d'EBITDA qui pourrait décoller au-delà de la guidance au second semestre et en 2024, ainsi qu'une visibilité sur la croissance des nouveaux métiers et le carnet de commandes.



