Stationnement automatique : Valeo lance le consortium spécialisé Ven.ai

Valeo annonce la création du consortium Ven.ai, appelé à devenir la référence en matière de solutions de stationnement automatique prêtes à produire pouvant être déployées à l’échelle mondiale. L’équipementier automobile français s’allie pour ce faire au groupe japonais de services informatiques NTT Data et à la scale-up suisse Embotech, spécialisée dans les logiciels de systèmes de conduite autonome.



La solution de Ven.ai, basée sur l'infrastructure, ne nécessite que très peu d'équipements dans les véhicules, qu'elle guide vers une place de stationnement spécifique au moyen de capteurs, de connectivité (5G) et d'informatique embarquée. Les solutions de stationnement automatique peuvent être mises en œuvre notamment dans les usines d'assemblage où sont produits les véhicules, dans les parcs logistiques en aval de distribution, dans les dépôts des exploitants de flottes de véhicules, dans les surfaces commerciales, ainsi que dans les parkings, aux fins d'un service de voiturier automatisé.



Dans sa phase initiale, le consortium se concentrera sur les cas d'utilisation liés à la production, afin d'aider les constructeurs automobiles à accroître l'efficacité de leurs lignes d'assemblage en guidant automatiquement les véhicules d'un poste de production à un autre. La ligne d'assemblage gagnera ainsi en efficacité, ce qui permet une économie de temps et de coûts.