VALEO : a dépassé ses objectifs lors du second semestre 2020

Valeo a fait un point préliminaire jeudi soir sur sa fin d’exercice 2020. Et les nouvelles sont bonnes pour l’équipementier automobile. Pour le second semestre, la marge d’Ebitda sera ainsi supérieure à 13,5 % du chiffre d’affaires, alors que le groupe visait une marge d’Ebitda supérieure à 12 %. Valeo a profité d’une bonne maîtrise des coûts, en particulier des dépenses de R&D et des frais généraux, et de bonnes performances opérationnelles.



De plus, grâce à un strict contrôle des investissements et des stocks, le cash flow libre atteindra un niveau supérieur à 1,3 milliard d'euros, contre un objectif " supérieur à 600 millions d'euros ". Sur l'ensemble de l'année 2020, malgré la profonde crise de la Covid, Valeo aura ainsi généré un cash flow libre positif, supérieur à 275 millions d'euros.



Par ailleurs, l'endettement financier net aura été ramené à un niveau inférieur à 3 milliards d'euros à fin 2020, un an en avance par rapport aux objectifs. " Nous avons retrouvé une structure financière robuste qui nous permet d'aborder avec confiance les défis de 2021 ", s'est ainsi réjoui Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo.



Enfin, au 4e trimestre 2020, malgré l'accélération de la deuxième vague du Coronavirus, Valeo a enregistré une croissance de 5,3 %, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires première monte qui a atteint 4,2 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires total de 5 milliards d'euros.